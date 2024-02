Activada l'alerta pel fort vent a Tarragona i el Pirineu aquest dilluns a la tarda

TARRAGONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla especial d'emergències per risc de vent (Ventcat) per la previsió d'episodis de fort vent a Tarragona i el Pirineu aquest dilluns a la tarda.

Segons ha informat en una nota a 'X' recollida per Europa Press, la Generalitat preveu episodis puntuals amb ratxes de vent de component oest de fins a 72 quilòmetres per hora que afectaran a la zona del Prelitoral Sud, al Camp de Tarragona (Tarragona) i al Pirineu.

Protecció Civil ha demanat adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat en els diferents actes que encara se celebren per Carnestoltes, especialment en els quals hi hagi elements provisionals o inestables que puguin caure fàcilment.