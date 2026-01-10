Publicat 10/01/2026 12:13

Activada l'alerta del Neucat per nevades intenses i torb en diverses comarques dels Pirineus

Estació d'esquí de la Molina durant el temporal de neu a Girona, a 28 de desembre de 2025, a Girona, Catalunya (Espanya)
Lorena Sopêna - Europa Press

GIRONA 10 gen. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dissabte al matí l'alerta del pla Neucat per nevades intenses i torb en diversos punts de comarques del Pirineu català, informa en un missatge en X recollit per Europa Press.

Adverteix que es poden superar els 50 centímetres de neu per sobre de cotes de 1.500 metres.

Concretament, es demana màxima precaució a la Val d'Aran i en el nord del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça (Lleida) i punts de Cerdanya (Girona).

