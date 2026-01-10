Activada l'alerta del Neucat per nevades intenses i torb en diverses comarques dels Pirineus

Lorena Sopêna - Europa Press
GIRONA 10 gen. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dissabte al matí l'alerta del pla Neucat per nevades intenses i torb en diversos punts de comarques del Pirineu català, informa en un missatge en X recollit per Europa Press.
Adverteix que es poden superar els 50 centímetres de neu per sobre de cotes de 1.500 metres.
Concretament, es demana màxima precaució a la Val d'Aran i en el nord del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça (Lleida) i punts de Cerdanya (Girona).