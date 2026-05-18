Activada l'alerta de l'Inuncat per previsió de fortes pluges aquest dilluns a les comarques de Girona

GIRONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dilluns l'alerta del pla Inuncat en vista de la previsió de pluges intenses que es poden produir a la tarda especialment a les comarques de Girona, però també amb menys probabilitat al litoral i prelitoral central, informa en un comunicat.
De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que se superi el llindar d'intensitat de pluja de 20 l/m2 en 30 minuts en aquesta zona.
Les comarques amb la probabilitat més alta són l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès (Girona), i els ruixats poden anar acompanyats de tempesta, per la qual cosa es recomana evitar zones inundables i reduir la mobilitat.