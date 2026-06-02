Activada l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses al nord-est de Catalunya aquest dimarts

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla especial per risc d'inundacions de Catalunya (Inuncat) en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquest dimarts a la tarda a les comarques del nord-est de Catalunya.
En un comunicat aquest dimarts, Protecció Civil informa que, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, les precipitacions afectaran entre les 14 i les 20 hores el nord-est del territori, principalment el Ripollès i la Garrotxa (Girona), amb pluges intenses que poden anar acompanyades de tempesta i calamarsa.
Protecció Civil demana extremar les precaucions i seguir les previsions meteorològiques per no posar-se en risc, que la població eviti acostar-se a rius, rieres i barrancs, tot i que en aquell moment no plogui, i que no els travessi tot i que portin poca aigua.