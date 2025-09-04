Activada l'alerta de l'Inuncat per pluges aquest dijous a la Catalunya central, Girona i Tarragona

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del pla Inuncat per pluges aquest dijous a la tarda a la Catalunya central, Girona i Tarragona, informa en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
Avisa que la intensitat de pluja serà superior als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts aquesta tarda al nord de la Catalunya central i a Girona.
D'altra banda, assenyala que durant aquesta matinada les precipitacions afectaran al litoral i prelitoral de Tarragona.