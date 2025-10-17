Activada l'alerta Inuncat per previsió de fortes pluges a la Catalunya Central i Girona

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest divendres l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de fortes pluges que poden caure a comarques de la Catalunya Central i Girona al llarg del dia, informa en un comunicat.
Concretament, l'avís afecta durant el matí tot el litoral de Catalunya, i a partir de la tarda s'ampliarà al prelitoral i a les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental (Barcelona) i la Selva (Girona).
La previsió indica que poden caure 20 l/m2 en 30 minuts, per la qual cosa es demana precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior, i també a zones inundables.