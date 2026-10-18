Activada una alerta per situació meteorològica de perill a la meitat est de Catalunya aquest dilluns

BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El Meteocat ha emès un avís de situació meteorològica de perill a comarques de la meitat est de Catalunya vigent dilluns vinent des de les 12.00 hores fins a les 24.00, amb perill alt en 11 comarques del litoral i prelitoral.
Localment es podran acumular més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els ruixats aniran acompanyats de tempesta, ha informat en una publicació a 'X' recollida en Europa Press aquest diumenge.
Concretament, les comarques amb perill alt són el Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès (Barcelona), Baix Penedès, Tarragonès, Alt Camp i Baix Camp (Tarragona).
L'avís també estarà vigent la matinada del diumenge fins a les 6.00, encara que amb un nivell de perill moderat i la possibilitat que s'acumulin més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
Les autoritats han demanat precaució a la ciutadania i contactar amb el telèfon 112 en el cas d'emergència.