Aconsegueixen extingir l'incendi de Paüls (Tarragona) després d'una setmana i 3.321 hectàrees cremades

TARRAGONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquest dimarts l'incendi de Paüls (Tarragona) que es va iniciar el dilluns de la setmana passada i que ha cremat 3.321 hectàrees.

"Durant aquests dies hem anat apagant alguna soca, però ja no hi ha fumeroles i el perímetre està fred", ha anunciat el cos en una anotació a 'X', recollida per Europa Press.

L'incendi va provocar la mort d'un auxiliar de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) del cos de Bombers que estava treballant amb eines manuals per consolidar el perímetre de l'incendi.