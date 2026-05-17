Acomiaden un treballador de l'Hospital de Salt (Girona) després d'una investigació per assetjament sexual

GIRONA 17 maig (EUROPA PRESS) -
L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt (Girona) després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual, segons ha avançat el 'Diari de Girona' i ha confirmat aquest diumenge Europa Press.
En un comunicat, l'IAS explica que al novembre de 2024 els responsables de la unitat de psiquiatria van detectar una possible situació d'assetjament entre professionals, per la qual cosa es va activar el protocol per a la prevenció, investigació i gestió de l'assetjament sexual o per raó de sexe de l'entitat.
Després de la investigació d'una empresa externa es va resoldre que els fets constituïen diferents faltes, algunes lleus i unes altres "molt greus", per la qual cosa es va decidir l'acomiadament d'un treballador en aquest últim cas.
Segons ha publicat el 'Diari de Girona', "almenys una desena d'afectades" han relatat episodis de comentaris masclistes i homòfobs, tocaments i un clima laboral d'abús de poder.
L'IAS explica que una vegada finalitzats els expedients sumaris va contractar a una empresa especialitzada en processos restauratius per acompanyar al servei en la reparació del dany, amb participació voluntària per part del personal, i expressen el seu compromís amb la igualtat entre homes i dones i la "tolerància zero" davant qualsevol situació d'assetjament.