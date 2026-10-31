Sánchez participa en la reunió de coordinació i seguiment de l'emergència per l'accident d'Urda

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El president del Govern, Pedro Sánchez (i), acompanyat de la directora general de Protecció Civil i Emergències, Virgina Barcones (i), assisteix a la reunió de seguiment i coordinació amb representants d'emergències, en el Centro Nacional de Seguim - Pool Moncloa/Fernando Calvo
MADRID 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha participat aquest dissabte en la reunió de seguiment i coordinació amb representants d'emergències, en el Centro Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències (CENEM) situat a Madrid, amb motiu de l'accident ferroviari d'Urda (Toledo).
Segons ha informat Moncloa en un comunicat, en la trobada, en el qual han participat també el ministre de l'Interior Fernando Grande-Marlaska i els principals organismes i institucions implicades en la gestió de la tragèdia, "s'han analitzat les actuacions de l'operatiu desplegat i la coordinació de la resposta".
El Govern central ha assenyalat que el cap de l'Executiu ha reiterat "el compromís de l'Administració General de l'Estat amb les víctimes, els ferits i les seves famílies", i ha tornat a destacar la "extraordinària col·laboració entre administracions, la solidaritat de la ciutadania de Castella-la Manxa i la professionalitat de tots els servidors públics i els serveis d'emergències".