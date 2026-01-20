Pugen a 42 els morts en l'accident d'Adamuz i es redueixen a 9 els ferits a l'UCI

Joaquin Corchero - Europa Press
CÒRDOVA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El nombre de morts en el descarrilament de trens en Adamuz ha ascendit a 42 persones després de localitzar-se aquest dimarts a la tarda un nou cadàver en un dels vagons del tren Alvia sinistrat, segons ha confirmat el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz. En paral·lel, el nombre de ferits ingressats en una Unitat de Vigilància Intensiva (UCI) ha descendit a nou.
En declaracions a 'Antena 3' recollides per Europa Press, el conseller ha explicat que han conegut la notícia de la troballa del cadàver d'aquesta nova víctima mortal --la número 42-- mentre se celebrava, aquest dimarts a la tarda, una reunió del comitè de coordinació dels operatius que estava "dissenyant l'estratègia del que queda d'aquesta tarda i nit" de la jornada d'aquest dimarts.
Per tant, Sanz ha indicat que "es pot confirmar" que, després de completar-se aquest dimarts la recuperació de tres cadàvers que continuaven a l'interior del tren Alvia accidentat en Adamuz, s'ha localitzat aquesta quarta víctima mortal en un dels vagons, que eleva a 42 la xifra provisional de morts en el marc d'aquest sinistre.
El conseller ha precisat que ja s'estava "procedint a l'aixecament del cadàver" d'aquesta nova víctima mortal. Així mateix, i en declaracions a 'Quatro', ha assenyalat que "hi ha 43 denúncies de persones desaparegudes" que podrien coincidir així amb el nombre total de morts en aquest accident, per la qual cosa, en aquest cas, encara faltaria per localitzar-se un nou cadàver.
En tot cas, el conseller ha reconegut que la xifra de morts no té "per què coincidir" amb la de denúncies de desapareguts que hi ha actualment. Des de la Junta han apuntat que prefereixen "ser prudents", si bé ha reconegut que en l'administració andalusa es mouen "almenys amb la perspectiva que hi ha 43 denúncies de persones desaparegudes que haurien de coincidir amb les persones que finalment anem a trobar com a víctimes mortals d'aquesta catàstrofe".