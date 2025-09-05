Un accident provoca 11 quilòmetres de retencions a l'AP-7 a Montornès del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
Un accident entre un camió i un turisme provoca aquest divendres cap a les 18.30 hores uns 11 quilòmetres de retencions a l'AP-7 a Montornès del Vallès (Barcelona) en direcció Girona, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press.
El xoc ha obligat a tallar un dels carrils de la via i les cues es registren des de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).
Fonts del SCT indiquen a Europa Press que els Mossos d'Esquadra ja són al lloc dels fets i "no sembla greu", i afegeixen que els 11 quilòmetres s'han produït per l'accident, però també per la intensitat del trànsit en aquesta zona.