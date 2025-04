BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -

Un accident múltiple amb 6 vehicles implicats ha provocat retencions de fins a 5,5 quilòmetres a la C-32 a l'altura de Premià de Dalt (Barcelona) en sentit sud cap a la capital catalana aquest dimecres al matí.

Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press, la retenció ha obligat a tallar un carril al voltant de les 10:15 hores però ja estan tots operatius.

Els Bombers hi han accedit per evacuar la calçada, i Trànsit assegura que "no és greu".