Accident miner a Vega de Rengos (Astúries) amb almenys dues persones atrapades

OVIEDO 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones estan atrapades a més d'un quilòmetre de l'accés a la mina de Vega de Rengos, a Cangas del Narcea (Astúries), i no s'hi pot establir comunicació, segons les primeres dades recollides per Europa Press. La Brigada de Salvament Miner ha arribat fins al lloc dels fets en helicòpter i s'han mobilitzat els Bombers d'Astúries, el SAMU, l'UVI Mòbil i la Guàrdia Civil per col·laborar en el rescat.
Es tracta d'una explotació gestionada per l'empresa TyC Narcea, l'activitat de la qual es va paralitzar a principis del mes d'abril arran de l'accident ocorregut el 31 de març a la mina de Cerredo (Degaña) en què van morir cinc miners i quatre més van resultar ferits.
La Direcció General de Mines va decretar el 6 d'abril la paralització provisional del Projecte d'Investigació Complementari (PIC) per comprovar si els treballs s'ajustaven al permís concedit. Aquesta situació va portar els treballadors a manifestar-se a Oviedo. La Conselleria va donar el vistiplau el 5 de juny perquè els 70 treballadors tornessin a la feina després de comprovar que l'empresa complia tots els requisits.