Identificades 66 de les 69 persones mortes en el sinistre d'Urda (Toledo)

TOLEDO 2 nov. (EUROPA PRESS) -
Les tasques per identificar la totalitat de les persones mortes en l'accident ferroviari ocorregut a Urda (Toledo), que s'estan realitzant de manera contínua des de dimecres passat a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Toledo i Ciudad Real, han permès identificar ja 66 de les 69 persones mortes, informa el Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa en un comunicat que recull Europa Press.
El balanç provisional en aquest moment continua sent de 69 persones mortes. Les identificacions realitzades fins a aquest moment corresponen a totes les víctimes mortals del sinistre ferroviari amb nacionalitat espanyola (54 persones), i 12 corresponen a ciutadans estrangers (1 de nacionalitat argentina, 1 de nacionalitat canadenca, 1 de nacionalitat txeca, 4 de nacionalitat nord-americana, 1 de nacionalitat francesa, 1 de nacionalitat japonesa, 1 de nacionalitat mexicana, 1 de nacionalitat portuguesa i 1 de nacionalitat tunisiana).
S'espera que en les properes hores es pugui identificar la resta de persones mortes, les tres que resten, que serien de nacionalitat estrangera.
En aquest sentit, i havent tingut coneixement que les famílies localitzades volen viatjar a Espanya per realitzar de manera personal els tràmits d'identificació, s'està a l'espera de la seva arribada a territori nacional.
Són dades recollides pel Centre Integrat de Dades (CID) constituït després de l'activació del Protocol nacional d'actuació medicoforense i de Policia Científica en successos amb víctimes múltiples.
Fins al moment 53 de les 66 identificacions de les persones mortes s'han fet mitjançant l'empremta dactilar, realitzada pel Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil. Les restants, 13, s'han fet per anàlisi d'ADN realitzada per l'Institut Nacional de Toxicologia en col·laboració amb el Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil.
Ja han estat notificades a les famílies 60 identificacions, que corresponen a 36 homes i 24 dones. La notificació a les famílies de les sis persones mortes restants identificades es farà amb la major celeritat possible.
En aquest sentit, el procediment que se segueix una vegada s'identifica a la persona morta passa, en primer lloc, per la notificació personal i presencial a la família, i una vegada que la notificació s'ha realitzat de manera fefaent i no abans, s'incorpora a l'estadística oficial de la qual el Centre d'Integració de Dades informa públicament.
Un total de 47 persones mortes ja estan a disposició dels seus familiars. Les tasques d'identificació de la totalitat de les 69 persones mortes continuen ininterrompudament des de dimecres amb el major rigor i celeritat possibles, assegura l'autoritat judicial
TRES DENÚNCIES ACTIVES
En aquest moment es mantenen actives tres denúncies per desaparició que pertanyen a ciutadans estrangers, dos d'Austràlia i un del Japó.
Més de 60 professionals han estat participant a Toledo des de dimecres passat en les tasques de realització d'autòpsies i identificació dels morts, entre ells metges forenses dels Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses de Toledo, Ciudad Real i Càceres, així com 2 metges forenses assessores del Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts.
Han intervingut també en la realització de les autòpsies un total de 6 tècnics d'autòpsia (3 de Toledo, 2 d'Albacete i 1 de Guadalajara). Nou professionals de l'Institut Nacional de Toxicologia s'encarreguen de la realització de les proves d'ADN post mortem.