Un accident d'autobús a Fogars de Montclús (Barcelona) provoca almenys 20 ferits greus

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
Un accident entre un turisme i un autobús a la carretera BV-5114, al municipi de Fogars de Montclús (Barcelona) aquest diumenge a la tarda ha provocat almenys 20 ferits greus i un total de 60 afectats, ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a 'X'.
Els Bombers de la Generalitat han desplegat 20 dotacions, 2 d'elles aèries, i han estabilitzat el vehicle, que ha caigut per un talús de 20 metres, segons han informat a Europa Press.
Quan els bombers han arribat al lloc dels fets, han trobat gent dins del vehicle i gent que havia sortit del seu interior i que havia pujat del talús a la carretera pel seu propi peu.
Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el pla Procicat per l'accident, ha informat a 'X'.
La carretera està tallada "totalment" al punt quilomètric 18,4 a causa d'aquest incident segons el Servei Català de Trànsit (SCT), i el telèfon 112 ha atès 25 trucades relacionades amb aquest accident, han informat en sengles publicacions a la mateixa xarxa social.