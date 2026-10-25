Un accident d'autobús a Fogars de Montclús (Barcelona) provoca 80 ferits, 4 greus

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
Un accident entre un turisme i un autobús a la carretera BV-5114, al municipi de Fogars de Montclús (Barcelona) aquest diumenge a la tarda ha provocat 80 ferits, dels quals 4 estan en estat greu, 18 en estat menys greu i 58 en estat lleu.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat un ferit greu a l'Hospital Trueta de Girona, un altre a l'Hospital de Granollers (Barcelona) i un altre al Vall d'Hebron de Barcelona, ha informat a 'X'.
El total d'atesos ascendeix a 83 fins a les 19.30 hores.
LÍNIA 573
L'autobús és de la línia 573 Centre d'Informació Fogars de Montclús - Santa Fe del Montseny, operada per Sagalés, ha informat la companyia a la mateixa xarxa social.
Els Bombers de la Generalitat han desplegat 30 dotacions després de rebre un avís a les 16.43 hores, 2 d'elles aèries, i han pujat per terra i amb helicòpter la gent que quedava al talús, han informat a 'X'.
23 AMBULÀNCIES
El SEM ha activat 23 ambulàncies, 2 helicòpters medicalitzats i 3 equips de suport psicològic, i s'han desplegat així mateix 3 unitats conjuntes de tots dos cossos.
Quan els bombers han arribat al lloc dels fets, han trobat gent dins de l'autobús accidentat i gent que havia sortit del seu interior i que havia pujat del talús a la carretera pel seu propi peu.
CRUZ ROJA
Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el pla Procicat, segons ha informat a 'X', i ha activat la Creu Roja per habilitar un centre d'acolliment al centre Can Ramis, a Sant Celoni (Barcelona), per atendre les persones afectades per l'accident.
La carretera està tallada "totalment" al punt quilomètric 18,4 a causa d'aquest incident segons el Servei Català de Trànsit (SCT), i el telèfon 112 ha atès 25 trucades relacionades, han informat en sengles publicacions a la mateixa xarxa social.