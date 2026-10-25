Publicat 25/10/2026 20:09

Un accident d'autobús a Fogars de Montclús (Barcelona) provoca 80 ferits, 4 greus

El vehicle ha caigut per un talús de 20 metres

Imatge de l'autobús accidentat
BOMBERS DE LA GENERALITAT

   BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

   Un accident entre un turisme i un autobús a la carretera BV-5114, al municipi de Fogars de Montclús (Barcelona) aquest diumenge a la tarda ha provocat 80 ferits, dels quals 4 estan en estat greu, 18 en estat menys greu i 58 en estat lleu.

   El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat un ferit greu a l'Hospital Trueta de Girona, un altre a l'Hospital de Granollers (Barcelona) i un altre al Vall d'Hebron de Barcelona, ha informat a 'X'.

   El total d'atesos ascendeix a 83 fins a les 19.30 hores.

LÍNIA 573

   L'autobús és de la línia 573 Centre d'Informació Fogars de Montclús - Santa Fe del Montseny, operada per Sagalés, ha informat la companyia a la mateixa xarxa social.

   Els Bombers de la Generalitat han desplegat 30 dotacions després de rebre un avís a les 16.43 hores, 2 d'elles aèries, i han pujat per terra i amb helicòpter la gent que quedava al talús, han informat a 'X'.

23 AMBULÀNCIES

   El SEM ha activat 23 ambulàncies, 2 helicòpters medicalitzats i 3 equips de suport psicològic, i s'han desplegat així mateix 3 unitats conjuntes de tots dos cossos.

   Quan els bombers han arribat al lloc dels fets, han trobat gent dins de l'autobús accidentat i gent que havia sortit del seu interior i que havia pujat del talús a la carretera pel seu propi peu.

CRUZ ROJA

   Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d'alerta el pla Procicat, segons ha informat a 'X', i ha activat la Creu Roja per habilitar un centre d'acolliment al centre Can Ramis, a Sant Celoni (Barcelona), per atendre les persones afectades per l'accident.

   La carretera està tallada "totalment" al punt quilomètric 18,4 a causa d'aquest incident segons el Servei Català de Trànsit (SCT), i el telèfon 112 ha atès 25 trucades relacionades, han informat en sengles publicacions a la mateixa xarxa social.

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