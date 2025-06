Un accident entre un camió i un turisme talla un carril a l'AP-7 a Vandellòs (Tarragona)

TARRAGONA 6 juny (EUROPA PRESS) -

Un accident entre un camió i un turisme ha tallat la circulació d'un carril a l'AP-7 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) en sentit sud aquest divendres al migdia.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit en un missatge a X recollit per Europa Press, al punt de l'accident ja hi ha arribat l'assistència del camió per reparar una roda punxada.

Afegeixen que es mantenen 5 quilòmetres de retencions en sentit sud cap a l'Ampolla (Tarragona) i donen com a ruta alternativa l'A-7/N-340.