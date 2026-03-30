Un accident entre un camió i una furgoneta talla 2 carrils a l'AP-7 a Constantí (Tarragona)

TARRAGONA 30 març (EUROPA PRESS) -
Un accident entre un camió i una furgoneta ha tallat dos dels tres carrils de l'AP-7 a Constantí (Tarragona) en sentit Barcelona des de les 11.46 hores.
Arran de l'incident s'acumulen 2,5 quilòmetres de cues, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
També hi ha densitat a l'AP-7 entre Subirats i Castellbisbal (Barcelona) cap a Tarragona, amb 13 quilòmetres de retencions, a causa d'un accident en què s'han vist implicats tres turismes.