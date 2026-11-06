Un accident a la C-32 a Sitges deixa 3 ferits menys greus, un d'ells menor

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Un accident a la C-32 a Sitges direcció Barcelona aquest divendres al matí ha deixat ferides menys greus tres persones, una d'elles menor d'edat, que han estat traslladats a l'Hospital Residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes.
L'accident s'ha produït cap a les 08.30 hores del matí abans del túnel de Castellet i ha obligat a tallar l'autopista durant mitja hora, fins que s'ha pogut reobrir un carril i posteriorment tota la via, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat 4 ambulàncies.