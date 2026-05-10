Un accident en la C-31 a Cubelles (Barcelona) deixa 8 ferits, 5 d'ells greus i un de crític

BARCELONA 10 maig (EUROPA PRESS) -
Un accident ocorregut durant la matinada d'aquest diumenge en la C-31 a l'altura de Cubelles (Barcelona) ha deixat 8 ferits, dels quals 5 estan en estat greu, 1 crític i 2 menys greus, ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
Fins al lloc s'han desplaçat 5 dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han rescatat a les persones atrapades en els dos vehicles implicats i han participat en la neteja de la via, mentre que el SEM ha activat 10 ambulàncies que han traslladat als ferits a diferents hospitals de la província de Barcelona.
La via porta tallada des de les 6.00 hores d'aquest diumenge en tots dos sentits de la circulació, segons ha informat el Servei Català de Trànsit en un missatge a 'X'.