Un accident a la C-16 deixa cinc ferits, dos dels quals són menors d'edat en estat crític

BARCELONA 30 des. (EUROPA PRESS) -
Un accident a la C-16 al seu pas per Cercs (Barcelona) ha deixat cinc ferits, dos d'ells menors d'edat que han estat traslladats en estat crític, un a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) i un altre a l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona, ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
L'accident es va produir a les 22.08 hores d'aquest dilluns al punt quilomètric 101-101.5 de la C-16, a l'altura de Cercs, i va obligar a tallar la calçada en sentit sud cap a Barcelona.
Per aquest accident, el SEM va activar 9 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per atendre als cinc afectats: a més dels dos menors, tres persones van resultar ferides en estat menys greu: una dona va ser traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron, un home a la Fundació Althaia de Manresa (Barcelona) i un altre a la Mútua de Terrassa (Barcelona).