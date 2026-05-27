Acaba sense acord la taula entre Educació i sindicats per avançar en les millores laborals

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
La taula sectorial d'aquest dimecres entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i els sindicats ha acabat sense acord entorn de les 19.30, després de gairebé unes 3 hores de reunió, en el que és la sisena trobada per seguir abordant les millores laborals que reclamen els docents, i es preveu una nova reunió aquest dijous.
Ha estat en el mateix dia en què estava convocada vaga educativa en tota Catalunya --la segona del cicle de mobilitzacions fins a juny i la quarta en el que va de curs--, així com diferents manifestacions i talls de carretera, i a la reunió ha acudit el secretari de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez.
Han assistit els sindicats representats en la taula, inclosos CC.OO. Educació i UGT --signatàries de l'acord amb el Govern-- i els que han impulsat el cicle de mobilitzacions --Ustec·Stes, Aspepc·Sps i CGT Ensenyament, així com La Intersindical, encara que aquesta no té representació--; i els sindicats demanen que aquest dijous els presentin per escrit el desplegament de la inclusiva, els estadis i l'augment salarial per fer front a la variació de l'IPC.