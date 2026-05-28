Acaba sense acord la setena taula sectorial entre Educació i els sindicats per tractar millores

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
La taula sectorial d'aquest dijous entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i els sindicats amb representació, la setena per abordar les millores laborals que reclamen els docents, ha acabat sense acord sobre les 21 hores, després de més de 5 hores reunits, i es produeix en el marc de la tercera setmana de mobilitzacions educatives.
La trobada, que ha començat entorn de les 15.20 hores, ha comptat amb el secretari de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, i els sindicats amb representació: Ustec·Stes, Aspepc·Sps i CGT Ensenyament --convocants del cicle de mobilitzacions junt amb La Intersindical, encara que aquesta no té representació a la taula-- i CC.OO. Educació i la UGT --que van signar al març l'acord educatiu amb el Govern--.
El Departament ha proposat als sindicats 1.631 dotacions més cada curs, la compensació pels sexennis i la convocatòria de 5.000 places de càtedres en dos anys, i ha vinculat la pujada salarial docent de 400 euros a un nou càlcul de l'increment.
Els sindicats critiquen que el plantejat per Educació realment no és un augment i que la proposta salarial és "la mateixa" que la de l'anterior taula.
A més, durant la trobada d'aquest dijous, la taula sectorial s'ha desdoblat en dues reunions --una per abordar les millores salarials i una altra sobre els recursos per a la inclusiva-- i les fonts sindicals assenyalen que no hi ha hagut avanços, i els sindicats han dit que es queden al Departament fins que la consellera Esther Niubó vagi a negociar amb ells.