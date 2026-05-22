Acaba sense acord la reunió entre la Generalitat i els sindicats educatius sobre millores laborals

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i els sindicats educatius han acabat sense acord després de dues hores una nova reunió de negociació per continuar abordant les millores laborals que demanen els professionals educatius.
Aquesta nova trobada, la tercera d'aquesta setmana, s'ha produït després que les de dimecres i dijous acabessin sense acord i la Generalitat i els sindicats educatius s'emplacessin a continuar negociant aquest divendres per desencallar el conflicte.
Els sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps (que no assisteix a la reunió) i CGT Ensenyament van traslladar dijous una contraproposta a la Conselleria d'Educació i FP, en la qual li demanen recuperar la pèrdua de poder adquisitiu a través d'un complement universal per a tot el col·lectiu i 6.400 noves dotacions en dos anys, a la qual el departament ha presentat una alternativa.