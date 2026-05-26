Acaba la reunió de la taula d'Educació amb sindicats

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
La reunió de la cinquena taula sectorial de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat amb els sindicats educatius ha acabat aquest dimarts al voltant de les 20.15 hores per abordar les millores laborals dels professionals educatius, i es preveu una nova reunió aquest dimecres.
Té lloc a la seu del Departament, en la Via Augusta de Barcelona, i han acudit el secretari de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, i tots els sindicats de la taula, inclòs Aspepc·Sps, que a les anteriors no havia assistit.
Aquesta taula es produeix en el marc del cicle de mobilitzacions convocat fins a juny en rebuig a l'acord educatiu signat amb CC.OO. Educació i UGT i abans de la vaga educativa en tota Catalunya d'aquest dimecres.