Acaba la reunió entre la Generalitat i els sindicats per abordar millores laborals

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
La reunió de negociació entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i els sindicats educatius ha acabat sense acord després de gairebé 2 hores, i la qual CGT Ensenyament ha abandonat abans en no abordar la qüestió retributiva.
Aquesta nova trobada a la Conselleria es produeix després que en la taula sectorial de dimecres, la Generalitat i els sindicats educatius s'emplacessin a continuar negociant aquest dijous i divendres per desencallar el conflicte.
Aquest mateix dijous, els sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps --que ha declinat assistir a la reunió-- i CGT Ensenyament han enviat una contraproposta a la Conselleria d'Educació i FP, en la qual li demanen recuperar la pèrdua de poder adquisitiu a través d'un complement universal per a tot el col·lectiu i 6.400 noves dotacions en dos anys.