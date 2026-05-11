Abukeshek assegura que denunciarà Israel per violar "tots" els seus drets durant la seva detenció

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
L'activista Saif Abukeshek, alliberat després de ser detingut per Israel durant la Global Sumud Flotilla, ha assegurat aquest dilluns que denunciarà Israel per violar "tots" els seus drets durant la seva detenció a l'Estat hebreu, des de la seva intercepció a Creta fins al seu procés judicial al país, el qual explica que es va fer sense la supervisió d'un jutge.
"Des que vaig arribar dissabte al matí no van parar de fer un interrogatori darrere l'altre. Jo escoltava els crits d'altres palestins que estaven detinguts al mateix lloc. No ens han tractat mai pitjor de com tracten la resta de palestins. Les tortures i les violacions que vam escoltar són tremendes", ha dit en una entrevista a La 2Cat recollida per Europa Press.
Ha assenyalat que les forces de seguretat de l'Estat hebreu van voler crear un "control total" sobre ell durant la seva detenció i ha explicat que ha perdut 15 quilos després de la seva vaga de fam i de set.
"Em deien, nosaltres aquí et deixarem anys, no tornaràs mai a veure la teva mare, fins i tot si surts d'aquí, no et deixarem mai que surti per visitar-te, estarem darrere teu, darrere els teus nens... Llavors, aquest mecanisme el tenien tots els dies", ha dit.
Ha expressat que aquest dimarts s'unirà a altres activistes de la Global Sumud Flotilla a Turquia.