Absolt per alteració psíquica l'acusat de matar la seva mare a Maçanet el 2022

GIRONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència de Girona ha absolt un home acusat d'assassinat per haver matat la seva mare a Maçanet de la Selva (Girona) el 16 de juliol del 2022 en considerar l'eximent complet d'alteració psíquica, segons la sentència de conformitat del judici amb jurat popular consultada per Europa Press.
La magistrada-presidenta ha acordat l'internament en un centre psiquiàtric adequat o la mesura de llibertat vigilada per un temps no superior a 23 anys, que es concretarà en presència de les parts per valorar els informes mèdics i propostes tant dels especialistes que el tracten actualment com dels mèdics forenses.
La sentència recull que l'acusat, que residia en un habitatge independent però al mateix terreny que els seus pares, va atacar la seva mare de manera sorprenent amb una navalla i, després de posar fi a la seva vida, es va dirigir al domicili familiar i li va dir al seu pare: "Ja està papà, ja he matat el sicari".
En el moment dels fets l'acusat patia una psicosi, "tenint les seves capacitats cognitives i volitives completament anul·lades, amb una interferència absoluta de la ideació delirant", la qual cosa va provocar que no tingués coneixement, comprensió ni capacitat de control sobre els seus actes.
L'acusat va ser detingut el mateix dia i es va acordar ingressar-lo en un centre psiquiàtric adequat per a la malaltia mental que pateix, on va rebre tractament mèdic des d'aquell moment.