Abril de 2026, el mes més càlid en la major part de Catalunya en més de 20 anys, segons Meteocat

BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha assegurat que abril de 2026 ha estat "excepcionalment càlid" en la major part de Catalunya, i ha estat el més càlid en més de dues dècades en 106 de les 122 estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA).
El cap de l'àrea de Climatologia del Meteocat, Marc Prohom, ha assegurat que aquesta situació "respon a un patró atmosfèric que ha afavorit que a la península arribessin nombroses pertorbacions i impulsessin l'aire càlid del nord d'Àfrica", ha informat el Meteocat en un comunicat.
La combinació d'aquesta massa d'aire càlid i la persistència d'anticicló en bona part del mes ha provocat una temperatura elevada per a aquesta temporada de l'any i precipitació escassa, excepte al Pirineu, on els valors han estat "propers a la normalitat d'un mes de maig i s'ha accelerat molt el desglaç".
Fins ara, el precedent d'abril més càlid a Catalunya va ser el de 2011, encara que també ho va ser bastant el de 2023, i aquestes altes temperatures han estat especialment notables en zones d'interior i elevades, mentre que a la costa s'han moderat.
L'última part del mes ha estat marcada per episodis de tempestes al Pirineu i Prepirineu, provocats per "una entrada d'aire relativament fred en altura que, en contrast amb la calor que hi havia en superfície, han afavorit una forta inestabilitat atmosfèrica".
Malgrat aquests episodis de pluja, les precipitacions acumulades no han aconseguit la mitjana climàtica i el mes ha estat sec o molt sec en gran part de Catalunya, excepte el Pirineu.