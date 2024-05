Abraham Mateo, Tinie Tempah i Margaret, en la segona edició de #FollowTheSong que se celebra a Barcelona i Madrid

MADRID, 20 maig (EUROPA PRESS) -

Abraham Mateo, Tinie Tempah i Margaret, encapçalen les primeres confirmacions de la segona edició de #FollowTheSong, el camp de composició musical més gran d'Europa, que en aquesta ocasió es desdobla per celebrar-se del 28 al 30 de maig a Barcelona i del 3 al 7 de juny a Madrid.

Una doble cita que comptarà amb altres artistes com Belén Aguilera, Sofía Mora, Bikôkô, Ana Mancebo, Benjy, Lazuli, IGIT, Timon, SIGNAL, KaCeZet i Oscar Chase i que aquest any es completa, a més, amb xerrades i tallers de diverses temàtiques relacionades amb la indústria musical.

El camp de composició musical creat per Sony Music Publishing Spain en estreta aliança amb Primavera Pro, Santander SMusic i Fundació SGAE ha confirmat els primers artistes i compositors que formaran part d'una trobada única plena de talent amb la col·laboració especial de YouTube Music i Songwriters.

A #FollowTheSong 2024 destaca la presència de tres estrelles com la icona pop Abraham Mateo des d'Espanya, el raper i compositor britànic Tinie Tempah i la sensació polonesa Margaret. L'organització també ha confirmat en un comunicat la participació d'artistes populars com la cèlebre Belén Aguilera, que repeteix experiència per segon any, o la llatina Sofia Mora.

La cita també comptarà amb perfils més alternatius com són Bikôkô amb el seu delicat r&b i neo-soul i altres figures com Ana Mancebo, Lazuli, Zaki Amujei o Piotr, productors de la talla de Benjy, Ddusi, SIGNAL, Oscar Chase, Max Baby i Timon i també destacats compositors i lletristes com Alba Arias, IGIT i KaCeZet.

Un total de 20 artistes heterogenis per explorar diversos estils musicals, des del pop a l'urbà passant pels ritmes llatins, l'electrònica de ball, la cançó francesa o l'amapiano.

"L'associació de YouTube amb Primavera Pro, Sony Music i SGAE és un clar exemple del nostre compromís i suport a la indústria musical, oferint noves oportunitats creatives i estratègies als i les professionals del sector", assenyala Marga Romero de Ávila, YouTube Music Lead, Southern Europe.

"Des de la Fundació SGAE creiem que la millor manera de desenvolupar el talent i l'autoria és apostant per una formació també creativa, basada en l'intercanvi d'experiències. Ens trobem en un dels moments amb més explosió de talent i creativitat en l'àmbit de les músiques populars, moment, a més, que s'acompanya d'un enorme i divers interès cap a la música per cada cop més capes de la societat espanyola", diu Rubén Gutiérrez, director general de Fundació SGAE.

Gutiérrez destaca que "iniciatives com #FollowTheSong, duta a terme per Sony Music Publishing amb la nostra col·laboració i en el marc de Primavera Pro constitueixen una gran oportunitat per aprofundir en el desenvolupament del nostre sector, unint forces de diferents institucions amb un clar objectiu, promoure i enfortir la creació musical".

"A YouTube volem fomentar l'art d'escriure cançons i la col·laboració entre compositors i productors, tant dins com fora de la plataforma. Per això volem posar a l'abast dels compositors i compositores coneixement sobre les millors pràctiques que poden dur a terme a YouTube, i oferir-los l'oportunitat de col·laborar per fer música", afirma Jenna Rubenstein, Global Head Of Songwriter Relations de YouTube Music, que subratlla que "aquest campament tan especial és una perfecta manifestació d'aquest objectiu".

XERRADES I TALLERS

Aquest any #FollowTheSong es desenvolupa a dues ciutats. Primer reunirà a Barcelona cantants, productors, músics i lletristes de gran repercussió del 28 al 30 de maig aprofitant la setmana de la celebració de Primavera Sound, un dels festivals més importants a nivell mundial, i la seva trobada professional Primavera Pro que aquest any celebra la seva quinzena edició.

Els dies 29 i 30 de maig a la Ciutat Comtal està previst un itinerari de deu xerrades i 'workshops' que, amb artistes i diferents professionals del sector com a ponents, abordaran diferents temàtiques relacionades amb la indústria musical dins del programa de Primavera Pro. S'aprofundirà en matèries rellevants i actuals que van des de tècniques de composició de producció, estratègies de presentació, tendències en l'univers editorial i xerrades sobre la importància de la salut mental, entre d'altres.

La segona cita de #FollowTheSong serà de nou a Madrid. La capital tornarà a acollir del 3 al 7 de juny una trobada que l'any passat va reunir a 200 artistes, productors i autors vinguts de 18 països diferents.

Noms com Clean Bandit, Bomba Estéreo, Rozalén, Pol Granch, Chanel, Dani Fernández, Gaia, Moonchild Sanelly, Lola Indigo, Maikel Delacalle, Cano, Daniel Sabater, Judeline, Francesca Michielin o Vicco, entre molts altres, van treballar braç a braç. També hi van participar prestigiosos productors com Came Beats, Big One, Pablo Rouss, SRNO, Andy Clay, Fernando Boix, Jackie Apostel, Tristán Salvati, Skinny Days, Susana Cala o Manu Sánchez per compondre més de 175 cançons en les 125 sessions d'enregistrament programades en torns diürns i nocturns durant cinc dies.

Aquest any Madrid obrirà el campus amb una jornada en la qual se celebrarà el taller adreçat a lletristes i productors A Home For Songwriters impartit per Claire Pichon, Music Publishing Partnerships de YouTube Music. Un workshop en el qual la plataforma ajudarà aquests músics a entendre com connectar amb altres músics i fans, promocionar la seva feina i crear-se una identitat visual.

#FollowTheSong és una iniciativa de Sony Music Publishing impulsada per Primavera Pro. Una proposta que compta amb la Fundació SGAE com a principal col·laborador, a més de tenir partners amb un fort compromís amb la música com Santander SMusic, YouTube Songwriters, Estrella Damm i Alhambra Guitarras.