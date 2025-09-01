Abacus demana més control en l'aplicació del val escolar català per protegir el comerç local

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
Abacus ha demanat un major control en l'aplicació del val escolar de Catalunya per protegir el comerç de proximitat, davant l'entrada d'operadors digitals "que no tributen ni generen retorn econòmic i que han adoptat pràctiques irregulars per captar aquesta ajuda".
El director general d'Abacus, Oriol Soler, assegura que el val escolar s'ha de desplegar "amb criteris de servei públic i responsabilitat col·lectiva i evitar pràctiques que desvirtuïn la seva finalitat", informa Abacus en un comunicat aquest dilluns.
La cooperativa afirma que un 95% de les famílies valoren "molt positivament" aquests vals, ja que permeten reduir la despesa econòmica que suposa la tornada a l'escola; i assenyala que les seves 44 botigues físiques i en línia ja disposen de tot el material per al nou curs.