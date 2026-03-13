Un 95% dels docents participants en una consulta rebutgen l'acord amb Educació, segons Ustec

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
Un 95% dels 42.965 docents participants en una consulta impulsada pel sindicat Ustec·Stes ha rebutjat l'acord amb la Conselleria d'Educació de la Generalitat, que van subscriure CCOO i la UGT.
Segons informa aquest divendres el sindicat, 2.185 docents, el 5% dels participants, donen suport a l'acord, mentre que 40.780 el rebutgen i es comprometen a participar en les vagues convocades entre el 16 i el 20 de març.
El sindicat ha afirmat que la consulta, feta amb programari lliure i amb un sistema de resposta associat al correu corporatiu, garanteix una única resposta per treballador, i ha subratllat que la participació equival al 50% de la plantilla estructural.
Ustec·Stes, sindicat majoritari en l'educació pública, ha assegurat que el resultat dona una "legitimitat amplísima" al rebuig a l'acord, i ha demanat a la Conselleria d'Educació que torni a la taula de negociació i presenti una nova proposta.
Ha afirmat que el resultat és un missatge al president de la Generalitat, Salvador Illa, i al conseller de Presidència, Albert Dalmau: "El vostre Acord de País era una farsa i el col·lectiu l'ha tombat".
El sindicat ha afirmat que el resultat mostra que la proposta és "insuficient" en salaris, ràtios, escola inclusiva, currículum i estabilització, no permet recuperar el poder adquisitiu, no té una inversió real per reduir ràtios i no disposa dels recursos per millorar l'atenció a l'alumnat i l'educació inclusiva.