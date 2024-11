El 94% de les llars afectades per la dana a València ja tenen electricitat

S'han retirat més de 2.000 vehicles i es desplegaran uns 300 efectius per reparar les infraestructures hídriques malmeses

MADRID, 2 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat que el 94% de les llars malmeses per la dana a la Comunitat Valenciana ja ha recuperat el subministrament elèctric.

En les últimes 48 hores s'ha passat de 240.000 punts d'incidència, en relació al subministrament elèctric, a menys de 14.000 i es preveu que durant el cap de setmana es recuperi la resta, segons ha informat en una declaració institucional aquest dissabte després de presidir el comitè de crisi.

En aquest sentit, ha comunicat que s'han instal·lat nombrosos dispositius portàtils per proveir de connexió wifi i cobertura a les zones que actualment romanen incomunicades.

Així mateix, Sánchez ha indicat que s'han desplaçat 300 especialistes de la Direcció General de Carreteres a la regió per facilitar la reactivació de les estructures de transport i fins al moment s'han pogut retirar més de 2.000 cotxes i camions malmesos a més de centenars de tones de fang i runa.

Paral·lelament, s'ha engegat, segons ha continuat el president, la neteja de túnels, la construcció de desviaments provisionals i la reparació de viaductes i de ponts per recuperar el transit a la V30 i la V31 del corredor del Mediterrani i oferir almenys circulació d'emergències en el tram de l'A3 entre Conca i València.

ALTA VELOCITAT BARCELONA-VALÈNCIA

En un altre punt, Sánchez ha recordat que des d'aquest dissabte ja s'ha restablert el servei de les línies C5 i C6 de Rodalies de València així com el trànsit ferroviari de mercaderies entre el port de València, Aragó i Catalunya, "una connexió essencial per garantir l'arribada de subministraments a la zona", ha dit.

Entre altres coses, Sánchez ha indicat que ja han començat les tasques de reparació dels túnels ferroviaris de Xiva i de Torrent, que connecten València amb Madrid, i quant a les línies C1 i C2 de Rodalies, espera que es completin al llarg d'aquest cap de setmana.

Dit això, Sánchez ha puntualitzat que també s'ha desplegat un dispositiu de brigades forestals per netejar les lleres, les riberes més afectades i ajudar els tècnics de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer a reparar les infraestructures hídriques malmeses que comptarà amb prop de 300 efectius al llarg d'aquest cap de setmana.

ALTRES KITS D'EINES

Així mateix, segons ha continuat el president, s'han adoptat mesures per facilitar l'arribada i la distribució dels aliments que "és una de les principals preocupacions" de les autoritats públiques com ara béns de primera necessitat entre la població, i ha aixecat les restriccions de temps de conducció, de descans dels transportistes, amb ajuda de l'exèrcit per reforçar les línies logístiques i repartir a la població aigua embotellada i racions d'aliment.

En un altre punt, Sánchez ha citat que el Govern central ha posat a la disposició de la Generalitat de la Comunitat Valenciana cinc plantes potabilitzadores, dipòsits d'aigua, 200 cisternes portàtils i 4.000 kits d'estris de cuina i higiene, si bé ha admès que "malgrat tot aquest esforç ingent, hi ha llocs que encara estan col·lapsats pel fang i per la runa i que pateixen carències de serveis i de subministraments bàsics".

Així, ha insistit que els equips estatals seguiran treballant "sense parar fins que l'ajuda hagi arribat a tothom i la normalitat torni als carrers", ha anotat.