93 allotjats en equipaments municipals de Barcelona per dormir durant la pluja

BARCELONA, 4 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha allotjat 93 persones en equipaments municipals d'emergència fins a les 22 hores d'aquest dissabte per dormir durant la pluja.
També ha activat atenció social del CUESB per atendre unes 80 persones a les estacions de França i de Sants que no poden tornar a casa, informa en un comunicat.
ELS MENJADORS SOCIALS OBRIRAN ABANS
Aquest diumenge, els serveis de menjadors socials obriran abans (a les 10) perquè els usuaris puguin refugiar-s'hi.
Fins a les 22 d'aquest dissabte, la xarxa de drenatge funciona "correctament malgrat que s'han registrat moments de gran entrada de cabal" sobretot a punts de l'avinguda Diagonal, de la Ronda Sant Pau i del carrer Villarroel.
També fins a les 22 hores, hi ha hagut 15 serveis de Bombers, sobretot per terrats, arbrat, soterranis i "algun" ascensor.
I sobre les 22 també, la carretera de l'Arrabassada (BP-1417) ha quedat tallada en tots dos sentits aquest dissabte en caure un gran arbre.