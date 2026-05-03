90.565 vehicles tornen a Barcelona fins a les 15 hores en la tornada del pont de l'1 de maig

BARCELONA 3 maig (EUROPA PRESS) -
90.565 vehicles han tornat a Barcelona i la seva àrea metropolitana des del migdia d'aquest diumenge fins a les 15 hores, el 32,3% dels 280.000 previstos fins a la mitjanit, durant l'operació de tornada del pont de l'1 de maig, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Aquest dissabte s'estan registrant retencions, especialment en diversos punts de l'AP-7, on se circula amb retencions de 4 quilòmetres entre Cardedeu i Llinars del Vallès i la Roca del Vallès i Cardedeu (Barcelona), a més de tres quilòmetres de circulació amb retencions a Sant Celoni (Barcelona), mentre que també hi ha cues d'un quilòmetre a l'A-2 a Jorba (Barcelona).
Durant l'operació sortida 575.651 vehicles van sortir de Barcelona i la seva àrea metropolitana entre dijous passat i el divendres, un 99,3% dels previstos pel SCT.