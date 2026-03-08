Actualitzat 08/03/2026 12:49

Toronjo (Junts) defineix el 8M com a dia d'orgull però adverteix que encara queda "molt treball"

La secretària d'organització de Junts, Judith Toronjo
BARCELONA 8 març (EUROPA PRESS) -

La secretària d'Organització de Junts i diputada al Parlament, Judith Toronjo, ha assegurat aquest dissabte que el Dia Internacional de la Dona és un dia d'orgull pels avanços assolits en drets i igualtat, però ha advertit que encara "queda molt treball per fer".

En declaracions abans de la manifestació principal del 8M a Barcelona, ha posat en valor la labor de les dones que han precedit a les generacions actuals i que van fer possibles drets civils, socials i polítics, així com ha subratllat que els avanços assolits són fruit d'anys de lluita i de referents femenins.

Toronjo també ha alertat de reptes pendents com la bretxa salarial, la desigualtat en el repartiment de les tasques de cures o la menor presència femenina en àmbits com el científic i tecnològic, criticant els discursos "d'odi" contra el feminisme, defensant la necessitat d'impulsar polítiques per garantir la igualtat real.

