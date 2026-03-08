Redondo alerta d'una "onada reaccionària molt potent" contra el feminisme a xarxes socials

Rafael Bastante - Europa Press
Veu un 8M amb "molta força, amb molta consciència del moment històric"
BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha alertat que existeix una "onada reaccionària molt potent" contra el feminisme a les xarxes socials que, apunta, està perfectament estructurada, finançada i estratègicament dissenyada.
Així s'ha expressat en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual ha dit que l'àmbit públic s'ha traslladat dels carrers a les xarxes, una cosa que, assenyala, ha produït un canvi en la lluita per la igualtat de gènere.
"Hi ha un fet diferencial, i és que avui aquest àgora pública que abans era el carrer s'ha traslladat a les xarxes socials. Però estic convençuda, i així ho diuen les estadístiques, que la immensa majoria de les joves estem per la igualtat, pel feminisme i per la defensa de la nostra dignitat i els nostres drets", ha resumit.
Així, ha dit que no creu que s'hagi fet res malament des de l'esquerra, però veu les xarxes socials com una "falsa democràcia, perquè val el mateix qui diu una burrada que qui diu una certesa basada en l'evidència", i destaca que l'actitud de molts joves al respecte moltes vegades no és reflexiva sinó fruit d'una onada que, assegura, es confon amb una moda.
També s'ha referit a la celebració del 8M: "Veig un 8M amb molta força, amb molta consciència del moment històric en el qual estem immerses, amb una sensació de que hem de fer-nos amb les regnes del moment, que hem avançat molt en feminisme, però que ara toca defensar-nos", ha remarcat.
US DEL BURCA
Preguntada per l'ús del burca ha afirmat que "no es pot despatxar un tema tan complex de drets fonamentals en un debat de 15 minuts" i ha demanat un replantejament global de la qüestió i no confondre-ho amb el que, assegura, és una utilització maniquea de l'extrema dreta amb afany xenòfob.
No obstant això, ha defensat que rebutja el burca "perquè impedeix relacionar-se amb una altra dona, perquè l'anul·la, perquè l'enterra en vida", però ha sostingut que no es pot apuntar a les dones i fer-les culpables d'això.