Moret (PSC) apel·la a la unitat progressista per fer front a "la ultradreta antifeminista"

KIKE RINCON / EUROPA PRESS
BARCELONA 8 març (EUROPA PRESS) -
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha apel·lat a la unitat de les forces progressistes per fer front a l'ofensiva de la "ultradreta antifeminista" que, assegura, nega les violències masclistes i el paper transformador del feminisme.
En declaracions aquest diumenge abans de participar en la manifestació pel 8M a Barcelona ha demanat seguir treballant per avançar en drets i continuar "adquirint drets pendents", fent referència a les bretxes salarials, les segregacions horitzontals i verticals i la poca presència de dones en entorns de presa de decisions.
Així, ha reivindicat el paper de les dones que les han precedit en la lluita, dones "moltes d'elles anònimes" que, afirma, és més important que mai dotar de veu i reconèixer el seu treball per oferir referents a les joves.