Moreno (CUP) reivindica el feminisme per combatre a la dreta i a l'extrema dreta

KIKE RINCON / EUROPA PRESS
BARCELONA 8 març (EUROPA PRESS) -
La portaveu de la CUP, Su Moreno, ha reivindicat aquest dissabte la fortalesa del moviment feminista en les mobilitzacions del Dia Internacional de la Dona i ha cridat a confrontar els discursos de la dreta i l'extrema dreta.
En declaracions abans de la manifestació del 8M a Barcelona, ha assegurat que el feminisme "segueix fort i arrelat", i ha destacat que les mobilitzacions no només se celebren a Barcelona, sinó també en diferents punts de Catalunya.
Moreno també ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que "deixin de manipular i imposar debats estèrils i falsos", defensant que és necessari confrontar aquests discursos per no desviar l'atenció del fet que el masclisme segueix vigent en la societat.