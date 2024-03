Milers de dones tornen a sortir al carrer el 8M a Barcelona i apel·len a lluitar "juntes"

BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -

Milers de dones, 40.000 segons la Guàrdia Urbana i més de 100.000 segons l'organització, han tornat a sortir aquest divendres al carrer en la manifestació unitària del 8M a Barcelona que ha transcorregut en un to festiu i que ha cridat a lluitar "juntes" contra la precarietat i les desigualtats.

El lema d'enguany de la manifestació del 8M a Barcelona era 'Dones, lesbianes i trans juntes contra les precarietats, les fronteres i els genocidis' per visibilitzar les precarietats que pateixen les dones.

Convocada per l'Assemblea 8M, ha discorregut en un to festiu pel passeig de Gràcia fins a la Ronda Sant Pere i des d'allà s'ha dirigit a l'Arc de Triomf, on ha tingut lloc l'acte final.

En el recorregut, amb dones de totes les edats, s'han sentit consignes com 'Visca la lluita feminista', a favor de Gaza i Palestina, i en defensa dels drets LGTBI, acompanyades de música i batucadas.

MANIFEST DE L'ASSEMBLEA 8M

El manifest, que s'ha llegit de forma coral a l'Arc de Triomf, ha volgut visibilitzar el "treball essencial" de les treballadores de cures, així com totes aquelles d'àmbits feminitzats i precaritzats que no han pogut fer vaga.

Ha afirmat que a les fronteres dels països rics "es vulneren, amb impunitat i de forma sistemàtica, els drets humans", ha retret el Pacte Europeu de Migració i Asil que al seu judici legitima més vulneracions, i ha demanat la derogació de la Llei d'Estrangeria.

L'Assemblea ha demanat en el seu manifest un alto al foc immediat a Gaza, el "trencament de relacions comercials amb Israel" i la fi del negoci d'armes.

Ha lamentat la situació de precarietat de les dones més joves, per les dificultats d'emancipació i per trobar feina i habitatge, així com l'empobriment de les famílies afectades per l'encariment dels aliments o la pobresa energètica.

L'Assemblea ha alertat de les "reculades en drets" del col·lectiu LGTBI+, i ha animat a no fer un pas enrere en la seva defensa.

Ha assegurat que no hi haurà una societat equitativa i ecològicament sostenible fins que "no es desmunti el patriarcat, el masclisme, la LGTBIfòbia, el racisme, la islamofòbia, l'antigitanisme, el capacitisme, la xenofòbia i les bases colonials del capitalisme".

"Només serem lliures si estem totes, unim les nostres veus en un crit d'emancipació de totes les opressions. Juntes, amb la flama incombustible dels feminismes, som imparables", ha conclòs el manifest.