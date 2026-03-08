Menor crida a seguir lluitant des del feminisme davant de "qualsevol moviment regresionista"

KIKE RINCON / EUROPA PRESS
BARCELONA 8 març (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha cridat a la ciutadania a seguir lluitant des del feminisme davant de "qualsevol moviment regresionista" com els que assegura que estan sorgint en l'actualitat.
"Qualsevol moviment antifeminista com el que estem vivint ara pot posar en perill tots aquests avanços aconseguits", ha assegurat la consellera en declaracions aquest diumenge abans de participar en la manifestació principal pel 8M a Barcelona.
Menor ha sostingut que no es pot donar "res per fet", i ha instat a la ciutadania a defensar els drets que van construir altres dones fa 50 anys.