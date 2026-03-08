8M.- Els Mossos van registrar 27.763 denúncies per violències masclistes durant 2025

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Van atendre 4.230 víctimes víctimes d'agressió sexual, de les quals 1.321 són menors
Els Mossos d'Esquadra van registrar al llarg de 2025 un total de 27.763 denúncies relacionades amb violències masclistes en l'àmbit de la parella, en el familiar i en relació amb violències sexuals i fins a aquest març el Grup d'Atenció a la Víctima realitza seguiment de 24.044 dones, de les quals un 76,14% disposen d'una mesura judicial de protecció vigent.
El percentatge de seguiments que corresponen a víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella és de 53,7% (12.921 de 24.044) i la resta són amb motiu de violència domèstica, d'agressions sexuals, de mutilació genial femenina, matrimonis forçats i de delictes motivats per l'odi i la discriminació, així com de tràfic d'éssers humans, informen els mossos en un comunicat.
En l'àmbit de la protecció es van activar 1.471 proteccions policials al llarg de l'any passat, un increment del 26,3% respecte a 2024, i aquest augment reflecteix un risc detectat més elevat i una major activació de mesures de seguretat, si bé s'ofereix protecció policial a 151 dones en situació de risc mitjà (135), alt (8) i molt alt (8).
AGRESSIONS SEXUALS
Respecte a les agressions sexuals, la policia catalana va rebre 3.163 denúncies (un 3,6% més) i les tipologies més rellevants van ser agressió sexual sense penetració i sense violència (25,8%); agressió sexual amb penetració amb violència (19,4%) i agressió sexual amb penetració sense violència (14,5%).
D'altra banda, la policia catalana ha detectat 83 delictes d'exhibicionisme (un increment del 29,7%) i ha comptabilitzat 216 agressions sexuals a menors de 16 anys amb penetració sense violència.
En total, es van atendre 4.230 víctimes, de les quals 1.321 són menors, i es van detenir o van investigar 3.555 autors, la majoria d'ells majors d'edat, i 1.558 del total van ser detinguts.
Finalment, el 2025 es van registrar 11 feminicidios, una reducció respecte als 19 casos de 2024.
ÀMBIT DE PAREJA
Durant l'any passat es van registrar 16.842 denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella, un 2,1% menys respecte a 2024, i malgrat el descens, en perspectiva de 10 anys les denúncies han augmentat un 25,9%.
Les tipologies delictives més freqüents van ser el maltractament en l'àmbit de la llar (6.187), amenaces (3.419), trencament de condemna (2.896) i violència física o psicològica habitual (1.201).
ÀMBIT FAMILIAR
Quant a la violència en l'àmbit familiar, es van instruir 7.758 denúncies de violència domèstica, de les quals 4.163 corresponen a violència masclista familiar on la víctima és una nena o dona i el maltractador un home del seu nucli de convivència.
Es van arribar a comptabilitzar 4.605 víctimes, un 2,4% més que en 2024 i el 14,9% eren nenes i adolescents, respecte a les 85,1% que eren majors d'edat; quant als autors, la majoria eren majors d'edat i es van investigar o van detenir 3.446.