Comença la manifestació principal pel Dia de la Dona a Barcelona

KIKE RINCON / EUROPA PRESS
BARCELONA 8 març (EUROPA PRESS) -
La manifestació principal del Dia Internacional de les Dones a Barcelona, convocada per Assemblea 8M, ha començat aquest diumenge uns minuts després de les 11.30 hores.
Milers de persones s'han congregat a Jardinets de Gràcia i han començat a baixar fins a la plaça Catalunya per Passeig de Gràcia, i la protesta continuarà per la Ronda Sant Pere fins a Arc de Triomf, on finalitzarà amb la lectura del manifest.
Aquest any la protesta s'ha centrat a donar resposta al "embat reaccionari a nivell global" que va contra els drets polítics, socials i laborals de les dones, sota el lema 'Davant de l'imperialisme colonial i feixista: lluita transfeminista'.