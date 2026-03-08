8M-. Albiach (Comuns) exigeix deixar d'usar el feminisme "com a excusa per iniciar guerres"

BARCELONA 8 març (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha exigit que "es deixi de posar el feminisme i els drets de les dones com a excusa per iniciar guerres", en referència al conflicte a Iran i Orient Mitjà.
En declaracions abans de la manifestació pel 8M a Barcelona ha assenyalat que els drets de les dones s'usen "com coartada per defensar interessos geopolítics i per a intervencions polítiques i militars".
Albiach ha afegit que les dones són les principals víctimes que acaben patint les conseqüències dels conflictes i ha defensat que "ser feminista és dir no a la guerra".