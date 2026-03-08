Alamany (ERC) apel·la al feminisme com a antídot davant d'un "món dominat per mascles alfa"

KIKE RINCON / EUROPA PRESS
BARCELONA 8 març (EUROPPA PRESS) -
La secretària general i portaveu d'ERC, Elisenda Alamany, ha apel·lat al moviment feminista com a antídot davant d'un "món dominat per mascles alfa", a els qui ha acusat de portar al món a guerres i prendre decisions testosteròniques des de despatxos.
En declaracions aquest diumenge abans de participar en la manifestació del 8M a Barcelona, ha instat al moviment feminista a escoltar i connectar amb els joves que "se senten més allunyats que en uns altres temps del feminisme".
Alamany ha sostingut que el feminisme és "la via per aconseguir una societat molt millor per a homes i dones, més conciliadora, més tranquil·la i més empàtica", i ha cridat a no retrocedir sinó a pensar en els propers passos.