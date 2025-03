25.000 persones en la manifestació principal del 8M a Barcelona segons la Guàrdia Urbana

La manifestació alternativa en reuneix unes 400 segons la Urbana

BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -

La manifestació principal del 8M a Barcelona ha reunit aquest dissabte per la tarda unes 25.000 persones en el centre de la ciutat, segons xifres de la Guàrdia Urbana.

La marxa convocada per Assemblea 8M ha començat a la plaça Universitat minuts després de les 18 i ha desembocat a l'Arc de Triomf, i enguany ha reivindicat especialment el paper de la dona en les cures.

Entre els polítics hi han estat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; les conselleres Eva Menor (Igualtat i Feminisme) i Esther Niubó (Educació), i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret.

També hi han assistit les dirigents Raquel Gil (PSC), Elisenda Alamany, Arés Tubau i Diana Riba (ERC), Jéssica Albiach i Gemma Tarafa (Comuns), Judith Toronjo, Neus Munté i Pilar Calvo (Junts) i Su Moreno (CUP), entre altres.

També hi han anat el líder d'UGT, Pepe Álvarez, i el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, entre altres.

MANIFESTACIÓ ALTERNATIVA

Sobre les 18.20 ha començat a la plaça Catalunya una manifestació alternativa, la convocada per la coordinadora 8M Moviment Feminista, que ha acabat a la plaça Sant Jaume i que ha reunit unes 400 persones segons xifres de la Guàrdia Urbana.

S'han desmarcat de la manifestació principal per reinvidicar una llei que serveixi per abolir la prostitució i per criticar les lleis d'identitat de gènere, al·legant que no pot ser que qualsevol home es pugui considerar dona.