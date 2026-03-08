8M.- 22.000 persones assisteixen a la manifestació principal del 8M de Barcelona segons Guàrdia Urbana

KIKE RINCON / EUROPA PRESS
La manifestació alternativa reuneix a unes 1.400 segons la Urbana
BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -
La manifestació principal del Dia Internacional de les Dones Treballadores a Barcelona ha reunit aquest diumenge al matí a unes 22.000 persones en el centre de la ciutat, segons xifres de la Guàrdia Urbana.
La marxa, convocada per Assemblea 8M, ha començat als Jardinets de Gràcia minuts després de les 11.30 hores, ha baixat fins a la plaça Catalunya per Passeig de Gràcia i ha continuat per la Ronda Sant Pere fins a Arc de Triomf, on ha finalitzat.
Aquest any la protesta s'ha centrat a donar resposta al "embat reaccionari a nivell global" que va contra els drets polítics, socials i laborals de les dones, sota el lema 'Davant de l'imperialisme colonial i feixista: lluita transfeminista'.
LEMES I PANCARTES
Els assistents han cridat lemes com 'Així, així, ni un pas enrere, contra el patriarcat acció directa', 'No nos matan, nos asesinan', 'Viva, viva, viva la lucha feminista', 'Fuera rosarios de nuestros ovarios' i 'La nit és nostra, cap agressió sense resposta', i han agitat banderes habitades amb el símbol feminista.
També han portat pancartes amb missatges com 'No voy a pedir permiso para ser libre', 'No me llamo guapa', 'Con los pelos del culo estrangulo machirulos', 'Ni el ChatGPT entiende por qué tenemos que explicar que no hay igualdad' i 'El futuro es femenino'.
El manifest, llegit al final de la manifestació, s'ha posicionat en contra de la "persecució migratòria de Trump i el seu ICE criminal; el brutal intervencionisme contra Veneçuela, Cuba i Groenlàndia; l'escalada del conflicte bèl·lic a Ucraïna, el genocidi a Palestina, l'ofensiva militar a Rojava, la repressió a Iran i Afganistan i les guerres silenciades del Líban, Congo, Sudan o Nigèria".
"Cridem alt i clar 'no' a les polítiques d'ultradreta, al racisme, als discursos d'odi, a l'antifeminismo i a la LGTBIQA+fòbia", han subratllat les activistes que han llegit el manifest, i que han cridat a organitzar-se davant del que consideren una crisi de reproducció de la vida, en l'àmbit de les cures, l'habitatge i a nivell ecosocial.
També han declarat al moviment feminista en alerta i mobilitzat "enfront del major cicle de rearmament a Europa des de la Guerra Freda i arran de l'ecocidi global", i han defensat els feminismes com l'espai de resistència als pensaments més conservadors.
POLÍTICS I SINDICATS
Entre els polítics han estat presents el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, i la presidenta de la Diputació de Barcelona i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
També han assistit les dirigents Elisenda Alamany, Esther Capella, Diana Riba i Eva Baró (ERC), Jéssica Albiach, Aina Vidal i Gemma Tarafa (Comuns), Judith Toronjo, (Junts) i Su Moreno (CUP), entre altres.
MANIFESTACIÓ ALTERNATIVA
A més, sobre les 12.00 hores ha començat a la plaça Catalunya de Barcelona una manifestació alternativa, la convocada per la coordinadora 8M Moviment Feminista de Barcelona.
Aquesta protesta ha acabat en el passeig Isabel II, enfront de l'Estació de França, i ha reunit a unes 1.400 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana.
Sota el lema 'Dones, en lluita! Prou violència i explotació!', aquesta mobilització s'ha desmarcat de la manifestació principal per reivindicar una llei que serveixi per abolir la prostitució i reclamar que s'impedeixi "la participació dels homes en els esports de dones, derogant les lleis que falsegen el sexe".