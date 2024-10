El 8è Dart Festival dedicarà documentals a Frida Kahlo, Jeff Koons i Jean Cocteau

La pel·lícula de clausura serà 'Lolo & Sosaku - The Western Archive'

El 8è festival de cinema documental centrat en les arts visuals, el Dart Festival de Barcelona, que se celebrarà del 27 de novembre al 31 de desembre, dedicarà documentals a Frida Kahlo, Jeff Koons i Jean Cocteau.

Segons un comunicat de l'organització d'aquest dijous, se celebrarà a espais com els Cinemes Girona, la Sala Phenomena, els cinemes Zumzeig i Maldà, i al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), el Disseny Hub Barcelona, The Social Club i Laie Pau Claris.

La programació del Dart 2024 inclou 20 llargmetratges documentals --15 internacionals i 5 nacionals o amb participació nacional-- i 3 curtmetratges, i es podran mirar alguns dels títols de Filmin, arran de la col·laboració amb la productora.

El festival també dedicarà un documental al fotògraf Martin Parr ('I Am Martin Parr') i dos a l'artista Antoni Tàpies, amb motiu del centenari del seu naixement ('Tàpies, el joc de saber mirar' i 'Elements of a Journey: Antoni Tàpies').

PROJECCIONS I ACTIVITATS

Algunes pel·lícules tracten sobre el postcolonialisme ('Dahomey', 'White Cube' i 'El nombrador de plantas') i sobre moviments passats ('Arte Povera - Notes for History', 'Taking Venice' i 'Making It'); i hi haurà documentals de producció nacional ('Artefacto 71' i 'The Wisdom of Wonder, Eugènia Balcells Once and Again').

La pel·lícula de clausura serà 'Lolo & Sosaku - The Western Archive', de Sergio Caballero, que es projectarà de franc el 10 de desembre.

A més de les projeccions, el Dart 2024 programa activitats paral·leles, com cursos d'art i erotisme i noves tecnologies a la Laie Pau Claris; una jornada sobre l'artista Renzo Martens al Macba; i projeccions a The Social Club i el Disseny Hub Barcelona.