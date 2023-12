El 88008, la grossa del sorteig de Nadal 2023, la més tardana de la història

MADRID, 22 des. (EUROPA PRESS) -

El número 88008 ha estat premiat amb la grossa, el primer premi del sorteig extraordinari de loteria de Nadal, dotat amb 4.000.000 euros per sèrie. Esdevé així la més tardana de la història. Fins ara havia estat el 2014, quan no va aparèixer fins a les 13.00 hores i el 2018 es va fer esperar fins a les 12.35 hores. A més, aquest any la grossa ha estat l'últim dels grans a sortir.

El número s'ha cantat a les 13.16 hores en el vuitè filferro de la novena taula.

El sorteig extraordinari de la loteria de Nadal 2023 reparteix aquest divendres 22 de desembre un total de 2.590 milions d'euros en premis, la qual cosa suposa 70 milions més que l'any passat. S'han posat en circulació 185 milions de dècims, cinc milions més que el 2022. Així, l'emissió puja a 185 sèries de 100.000 números cadascuna i a 3.700 milions d'euros, 100 milions més, dels quals un 70 per cent es repartiran en premis.